5分鐘兩宗墮樓　紅磡及鴨脷洲兩男當場不治

今日(26日)下午3時12分，一名男子懷疑由鴨脷洲邨利福樓高處墮下，「嘭」一聲跌落大廈對開地面，有女途人循聲揭發，慌忙報案求助。救護員到場，立即替事主進行搶救，惜最終傷重不治。警員以帳篷遮蓋死者遺體，經調查後證實事主姓謝(53歲)，相信他從上址一走廊墮下，並在現場檢獲遺書，事件無可疑。據了解，事主疑因投資股票失利而萌生死念。

約4分鐘後，警方接獲多名市民報案，指一名男子倒臥於紅磡民樂街21號對開行人路，懷疑他從高處墮下。救援人員趕抵現場，惟經檢驗後證實事主已當場死亡，死者遺體臨時用黑膠袋遮蓋，其後由仵工舁走，以待剖驗確認死因。現場可見，死者身體身體支離破碎，血肉橫飛，令人矚目驚心，而附近路邊亦留下一隻相信屬於事主的波鞋，暫時未知其墮樓原因。其後，事主親友接獲通知趕到現場，得知情況後，一度傷心痛哭，要他人安撫。

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