網上煽惑破壞店舖　學校圖書館管理員囚2個月2周

學校圖書館管理員承認於2019年，在「Telegram」通訊軟件上發布訊息，煽動他人用「水攻」形式去破壞1所連鎖商店的貨物。他早前承認1項煽惑他人犯刑事損壞罪，今日（26日）在東區裁判法院被判監2個月2星期。

被告劉梓峰（36歲）承認於或約於2019年10月6日，在香港非法煽惑訊息應用程式「Telegram」的使用者，無合法辯解而損壞屬於一間名為「360」的店舖的財產，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。案情指，被告加入1個名為「香港全民議政會公海」的「Telegram」群組。該群組的口號是「全民議政，以民制權」，而截至去年底有逾4,600名成員。2019年10月6日，多名群組成員發布訊息，討論用「火攻」形式破壞「360」店舖時，恐怕會波及到附近黃店。其後被告發言，稱「唔贊成搶360」及「火攻」會影響其他商舖，但建議「水攻」並附上一個舉大拇指的圖案。警方於2021年11月16日拘捕被告。

辯方今日進一步求情指，被告有穩定工作，有家庭，小時候已積極參與義務工作。他對今次事件感悔意，向法庭承諾日後會奉公守法。是次案件嚴重性較輕，是單一事件，只涉及1次發布，沒有再廣泛發布及討論。事件沒有造成實際損害，考慮到被告背景、成長、家人的支持，他重犯機會低，冀法庭輕判。裁判官判刑指被告在網上公開群組討論如何「裝修」商舖，沒有證據指涉案煽動有成功發生，同意今次是單一煽惑事件。被告是群組參與者，只回應有關煽惑言論，故不認為他有預謀，且有關煽惑行為沒有實行。裁判官以6個月為量刑起點，被告認罪、配合警方調查，及案件至今逾3年，對被告和其家人造成壓力，獲酌情減刑逾半，最終判被告入獄2個月2星期。

案件編號：ESCC 1069/2022