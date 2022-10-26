疫情致7600公營房屋單位延遲落成　房屋局稱會追落後進度

受疫情影響，政府多個公營房屋項目延遲落成。根據最新立法會文件顯示，原於2022/23年度落成，後因疫情影響而延至2023/24年度落成的公營房屋單位共有7,600個，包括公屋及綠置居項目，房屋局則稱將會採取措施追回落後進度。而就政府在最新《施政報告》提出的公屋提前上樓計劃，房屋局稱現階段已確定1.2萬個公屋提前上樓計劃的單位可於2023/24至2027/28年度提早落成。

房屋局表示，2022年初起受疫情影響而延遲落成的公營房屋項目，包括大埔第九區、即富蝶邨項目，以及麗祖路項目，分別有約6,800個單位及約800個單位受影響。房屋局表示，疫情導致勞工短缺及建築材料從內地運送到港等問題阻延了項目進度，現時勞工供應及來港運輸安排已大致上恢復正常。香港房屋委員會將持續監察各項目進度並作出相應的緩解措施，務求追回落後，使相關項目盡快如期竣工。

而為提高公營房屋未來供應的透明度，發展局和房屋局已將截至2022年9月有關公營房屋用地和供應的最新資料，上載至房屋局及發展局網頁。房屋局指出，第一個5年期項目的名稱、位置、預計單位數目、落成年度，將每季上載到房屋局的網站；惟第二個5年期的公營房屋項目，大部分仍在「造地」階段，發展局會按這些項目的造地進度，提供土地面積、預計用地可供發展年度及預計單位數目等，有關資料由發展局每年更新。