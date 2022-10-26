兩年流失14萬人　逾10萬非本地畢業生獲批留港工作

本港近年受疫情、社會環境動盪等因素，移民潮興起，各行各業均面對人力短缺、人才流失問題。據剛發表的施政報告提到，過去兩年香港本地勞動人口共流失約14萬人，政府除積極培養和挽留本地人才外，亦訂定多項措施吸納外來人才。而政府早在2008年推出的「非本地畢業生留港/回港就業安排」，截至今年6月，已有逾10萬名非本地畢業生獲批留港或回港工作。

教育局局長蔡若蓮回覆議員書面質詢時稱，政府於2008年推出「非本地畢業生留港/回港就業安排」，讓非本地學生，包括內地學生，在本港專上院校的學士學位或更高資歷課程畢業後申請在港工作，以吸引非本地畢業生留港發展，提升本港的人力資源質素及紓緩人力需求。而截至今年6月，已有約10.7萬名非本地畢業生根據相關安排，獲批准留港或回港工作。

蔡續稱，剛發表的施政報告亦提出放寬「安排」的逗留期限，由現時的12個月延長至24個月，以方便非本地畢業生留港或回港工作，另更以試行形式擴展「安排」至本港大學位於粵港澳大灣區內地城市校園的畢業生，以吸引院校培養的優秀人才來港就業。而就不同行業所面對的人力短缺問題，相關政策局則將續聽取業界意見，因應不同行業情況提出解決方案。

施政報告提到，過去兩年本地勞動人口共流失14萬人，當中有逾60%為高技術水平人士，即包括大學畢業，以及從事專業管理層工作人士。若按年齡劃分，25至39歲年齡層的人士流失為最多，達7.8萬人；而45至59歲年齡層流失同樣嚴重，達5.8萬人。