估價署巡1600劏房戶　水務署就一宗濫收水費個案提檢控

《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》自今年1月已生效，惟至今仍未有成功檢控案例。差餉物業估價署表示，截至今年9月30日，共接獲約8300個有關分間單位租務的查詢；而在今年5月下旬至9月30日，估價署進行了36次巡查行動，共造訪了位於多區約1,600個劏房戶，估價署和水務署目標在2023/24年度完結前，聯合造訪約4,000個劏房戶。此外，就劏房住戶被濫收水費問題，水務署稱由今年1月22日至9月30日期間，共接獲約1,100宗相關查詢，並就當中一宗投訴個案以《2021年水務設施（修訂）條例》提出檢控。

截至9月30日，估價署已識別了467宗有關業主涉嫌違反租務管制條例的個案，當中有24宗屬投訴個案。而在467宗個案中，估價署正在調查292宗個案，並正就另外24宗個案徵詢律政司的意見，以採取適當行動；另有部分個案租客拒絕向估價署提供進一步資料，故估價署未能繼續跟進，估價署正聘請退休紀律部隊人員成立專責執法及調查特遣隊，以提升其執法和檢控的效率。

至於就劏房戶被濫收水費問題，估價署和水務署會聯合造訪劏房戶，以加強執行租務管制和視察有否濫收水費，現正調查的個案有6宗，另有28宗個案由於沒有足夠證據，故未能繼續跟進。水務署亦會成立專責團隊處理劏房戶安裝獨立水錶的申請。