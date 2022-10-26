建造業人手流失嚴重　學者批高端通行證計劃輸新加坡

本港人才流失問題嚴重。有組織聯同政策研究所，就香港建築業專才情況進行研究，發現香港政府建造職系今年流失約15%人手，業界亦正面臨人手不足的問題，報告批評政府人才政策欠缺吸引力，人才入境政策缺少激勵機制，要求政府倣效其他城市制定更進取的人才政策，又建議政府安排商務及經濟發展局負責統籌各部門，進行人力資源政策規劃工作，同時設立建築業人才基金。議員周文港指「全世界打緊人才戰」，認為政府應在人才方面工作要做得更好和具體。

滬港經濟發展協會和嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所，今日（26日）連同周文港發布 《人才政策研究：香港建築業專才人力情況》報告，報告認為政府取用價低者得的投標機制，令業界難以招聘人手。加上，政府推出的人才措吸引度不足，令業界人手不足問題愈趨嚴重。香港大學房地產及建設系客席副教授陳浩華認為，現時本港人才入境政策以提供入境便利為主，缺乏激勵機，相比起新加坡等地吸引力不足，又質疑《施政報告》新推出的「高端人才通行證計劃」吸引人才成效，指其比新加坡「頂級專才准證」門檻更高和簽證有效期更短，認為有改進空間。

研究建議商經局統籌勞工及福利局和保安局等部門，進行人力資源政策規劃工作，定期進行本地人才資源規劃推算，為人才入境計劃訂立績效指標，同時參照深圳和新加坡持續完善引入人才系統；研究又建議政府推行建築業人才基金，向外地建築專才提供房屋醫療補貼，以吸引建築人才，改善人手不足問題。

有研究發現政府建造職系今年流失約15%人手。