今增5403確診　輸入佔388宗　本地首現BA.2.75.2個案

本港新冠疫情漸趨穩定，衞生署衞生防護中心公布，今日(26日)本港新增5,403宗確診個案，包括5,015宗本地個案，以及388宗輸入個案。醫管局則新增7宗確診病人在公立醫院離世，分別為4男3女，年齡介乎78至90歲，有3人為院友。接種疫苗方面，死者中有5人已打3針，其餘兩人未曾打針。第5波截至目前累計10,137名新冠死者。另外，本港首現1宗BA.2.75.2亞系本地個案，為一名已打2針的76歲女子，她居於元朗。

變種株輸入個案方面，今增29宗XBB、3宗BF.7，以及1宗BQ.1.1亞系輸入個案；而根據衞生署公共衞生化驗服務處於本月17日至23日收到的本地樣本中，懷疑是Omicron變種病毒株BA.2.12.1及BA.4或BA.5亞系的樣本，7天移動平均比例分別佔約0.2%及91.7%。

院舍方面，新增5間院舍出現個案；涉及4間安老院舍及1間殘疾院舍，為東華三院莫黃鳳儀安老院 、仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院、又一村老人中心有限公司、山雲居護老院有限公司，以及鄰舍輔導會友愛展能中心暨宿舍。上述院舍共有5名院友及2名職員染疫，故有22名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有492間學校呈報共696宗個案，涉及576名學生及120名職員；衞生署另公布，有10間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。