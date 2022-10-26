支聯會拒交資料案　鄒幸彤就捐款者身份提問　警司拒答

已解散的支聯會前副主席鄒幸彤及4名前常委，被指拒絕向國安處提供組織活動的相關資料，被控沒有遵從通知規定提供資料罪。當中鄒幸彤及另外2人不認罪，案件今日（29日）在西九龍裁判法院續審。辯方問及有關受公眾利益豁免權保護的問題時，一度遭控方打斷，主任裁判官羅德泉最終批准辯方提問，但亦提醒證人有權選擇不作回答。

受審的3名被告包括支聯會前副主席鄒幸彤（37歲、大律師）、前常委鄧岳君（53歲、無業）和徐漢光（72歲、退休人士）。鄒幸彤親自盤問高級警司洪毅，鄒問被指在2018年12月資助支聯會2萬港元的「組織4」，是否就是「民主中國陣線日本分部」，控方反對鄒提出此問題，認為內容涉及法庭早前裁定基於公眾利益豁免權（PII）保護的部分。主任裁判官羅德泉最終批准提問，但容許證人不回答，而洪亦決定拒絕回答該問題。

鄒幸彤續問洪，是否同意支聯會不涉及任何暴力行為，洪不同意，指支聯會領袖或成員曾在公眾秩序事件被捕，至少在一定程度上可能已經發生非和平事情。鄒續問洪，是否同意時任支聯會主席李卓人個人不涉及任何暴力行為，洪指自己不是該些案件的主管，因此不記得詳情，但洪同意據他調查，支聯會沒有明確提倡暴力。

案件編號：WKCC 3633/2021