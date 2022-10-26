毆斃女友藏屍寶林邨寓所床底　無業漢謀殺罪成

現年50歲的無業漢被指於3年前在同居女友家中將她殺害，再藏屍於床下底。無業漢其後因其他案件被捕，警方到涉案單位調查期間，在床底發現死者的屍體。該漢早前於高院原訟庭否認一項謀殺罪，經開審後由5女3男組成的陪審團，於今日（26日）經退庭商議約5個多小時後，一致裁定被告謀殺罪成。

現年50歲的無業被告羅偉文，被控於或約於2019年3月17日在香港謀殺劉莉芝（34歲）。控方案情指，被告與死者為情侶，被告約於2019年1至2月搬到死者位於將軍澳寶林邨寶儉樓的住所同居。死者患有精神病亦曾吸服冰毒。據被告被捕後向警方稱，他在案發其間因其他案件被警方通緝，當時死者精神病發作不斷大叫大釀，並曾揭起上衣稱被告非禮她。被告怕驚動到鄰居遂綁起死者，且拳打腳踢她約4次。被告其後睡着，醒來後發現死者一直躺在沒有動作，且身體冰冷。他遂掀起揭起床板清走雜物，再把她的屍身藏在床底用衣服掩蓋再蓋上床板，並清潔單位。

案情指被告離開單位後曾聯絡友人稱「出咗大件事」，可能要離開香港，亦曾向女兒發短訊指「打死咗」死者。被告於2019年3月18日晚被捕，警方於翌日清晨到涉案單位搜查，在床底發現死者遺體。經法醫檢驗，死者全身共有約101處傷勢，包括瘀傷及擦傷等，且有14條肋骨及胸骨中間骨折，其肩胛骨、臀部、肺部及心臟有大程度瘀傷。法醫指死者死因是胸部被鈍器所傷，其頸項曾被某些物品纏繞且有被施壓痕迹，體內亦被驗出有冰毒。辯方案情則指被告有吸服冰毒習慣，案發時因冰中毒影響了其精神狀況最終殺害死者。

案件編號：HCCC 167/2020