涉疫重點區域今起連續3日核檢　涉約2.6萬居民

澳門政府今日(26日)公布，筷子基區和樂坊一名66歲女子確診新冠肺炎，引起社會再爆疫情的憂慮。澳門今午召開記者會交代，衛生局局長羅奕龍表示，患者近日多次往來珠海及澳門，社區軌迹相對單一，初步判斷屬早期發病個案，根據流行病學特點，為輸入性病例，目前評估社區傳播風險低。重點區域核檢安排於今日開始計算，核檢對象須3天3檢，每天進行一次核酸檢測，涉約2.6萬居民。

羅奕龍表示，今次確診的患者沒有任何症狀，有2名同住人，分別是其妹妹及患者的兒子，目前兩人的核酸檢測結果均為沒有染疫，3人均未曾接種疫苗，部門正聯絡患者的緊密接觸者及次密接。當局由今午4時起開展重點區域核酸檢測，以排除可能潛伏於社區的新冠肺炎感染者，有關重點區域人士須連續3天進行一次核酸檢測；他呼籲市民出門前亦須進行快測，無染疫方可前往檢測站。

另外，當局會向在重點區域居住的人士發出短訊提醒進行預約檢測，若沒有按規定做核酸者，健康碼於翌日轉為黃碼。與此同時，中心明日(27日)會為上述重點區域的人群，每人發放5個快速抗原檢測包。