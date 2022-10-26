612基金無申註冊案　下周一辯方陳詞　暫定11.25裁決

已解散的「612人道支援基金」5名信託人，包括藝人何韻詩、前主教陳日君、大律師吳靄儀、學者許寶強及立法會前議員何秀蘭，連同該基金秘書兼社民連成員施城威，各否認1項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪。案件今日（26日）在西九龍裁判法院作結案陳詞，由控方首先陳詞，而辯方將於本月31日續審時一連3天作回應，案件暫定11月25日裁決。

傳票控罪指稱，6名被告於2019年7月16日至2021年10月31日期間，在香港作為本地社團「612人道支援基金」的幹事，沒有在指明限時內，遵從香港法例151章《社團條例》第5(1)條的規定申請註冊或豁免註冊。

控方指本案重點在於釐清612基金是否本地社團、6名被告是否612基金的幹事、以及612基金有否在成立後1個月內註冊。控方臚列612基金的政治訴求，認為可排除612基金為慈善目的成立的可能性。另外，控方指除施城威外，另外5名被告曾簽署信託契約，可見612基金有共同目的。基金設有專用銀行户口，接受海外捐款，又表示會支援被捕人士直到其案件完結，可見有系統、有組織、有持續性。

案件編號：WKS 4829-4834/2022