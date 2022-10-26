傳下周面臨清盤　康泰旅行社否認：暫以「最小化成本」營運

新冠疫情肆虐近3年，旅遊業大受影響。本港與內地通關至今仍無期，雖然港府上月底宣布入境檢疫放寬至「0+3」，惟旅遊社仍有不少難關須挑戰。有網媒報道指，康泰旅行社傳將於下周面臨清盤，惟康泰方面回應指會暫以「最小化成本」營運，保留實力至全面通關。

東網記者今午(26日)前往康泰官網，網站顯示電話報名中心、分行等8月起暫停服務。多區分社現已暫停營業，包括位於銅鑼灣、九龍灣、旺角及荃灣的康泰旅行社分店，以及澳門分店以及深圳辦公室。記者下午致電旅行社的電話，亦無人接聽轉至錄音，語音表示「線路非常繁忙」讓致電者留下口訊。康泰旅行社回應傳媒時則指出，在過去兩年多旅遊業受疫情影響下，領隊、員工因零收入而轉行。雖然近日入境檢疫放寬至「0+3」，但估計員工亦難以在短時間內復工，遂打算暫以最小化成本經營，直至本港全面通關。

旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，康泰旅行社於9月前仍有申請舉辦外地旅遊團，數量不多但仍有，早前亦有申辦本地遊，但她指由於遊業監管權已轉交旅遊業監管局，不了解兩個月變化，「自己亦是從報道得知康泰的情況」。她說旅行社縮減營業規模，以及停開門市並不意外，坦言行業經營困難近3年，是否再投資維持業務「處於十字路口」，又說今屆政府雖稍有鬆綁入境檢疫政策，但旅業仍未有起息，同時業界再沒有防疫抗疫基金資助，正面對困境。

有資深旅遊業界人士透露，疫情持續近3年，旅遊業經營艱難，而康泰旅遊作為本地歷史最悠久的旅行社之一，自2019年底被內地上市的凱撒旅業全面收購以來持續錄得虧蝕，即使疫下開源節流仍入不敷支，甚至曾在市場上尋求不同的「白武士」易手，惟旅遊業前景不明朗而未成事。