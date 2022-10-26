15人涉圍理大期間油麻地暴動　1人認罪餘人受審

警方於2019年11月18日封鎖香港理工大學，有網民發起行動「圍魏救趙」，理大附近發生暴力衝突，警方在油麻地拘捕共213人。其中15名案發時只有14至24歲的青年被控暴動罪，今天（26日）開審。他們其中1人承認控罪，獲准保釋至案件審結才進行求情和判刑，其餘14人不認罪，案件隨即開審。

本案為區域法院案件，但今天安排在西九龍法院大樓處理。11男4女被告依次為匿名未成年女童、李樂庸（又名李俙潼）、鄧燁明、李文彬、林紫晴、孔君濠、桂雋豪、黎俊文、劉達森、李德輝、魏健、譚樂軒、譚文駿、譚伯全和田浩輝。他們共同被控於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同身份不詳的人參與暴動。譚樂軒另被控管有攻擊性武器罪，指他於或約於11月19日在寶靈大廈外附近的公眾地方，管有一個可發出雷射光束的裝置。

李文彬今天認罪，案情指，當晚約9時，警方在彌敦道到加士居道一帶處理示威，由於道路交通受阻，警方約10時才到達現場。警方設立防線，沿彌敦道向北推進至文明里，期間示威者用雜物擲向警方，警方則施放催淚彈驅散。示威者無視警方的警告旗以及口頭警告，繼續以雷射筆照向警方、排陣面向警方、用雨傘及其他物件築起陣地、並不停向警方擲物，爆開的汽油彈令車道着火，彌敦道行車路一度火光熊熊，迫使警方將防線向後移。由於示威者堅持不退場，警方在11時半採取圍捕行動，最終在附近一帶拘捕213人，當中包括李文彬。有片段拍攝到李在被捕前1小時參與暴動，而他被捕時，身上有1個防毒面罩、3隻白色手套、1個護目鏡、2支止汗劑等物品。

案件編號：DCCC799/2020，DCCC462/2021