港人精神健康平均分較去年稍降　連續5年不符世衞合格水平

本港多個復康組織及公營機構在每年10月合辦「精神健康月」，旨在向市民宣揚精神健康信息。期間機構就了解港人精神健康狀況進行研究，調查結果顯示，今年市民精神健康指數平均分為47.64分，比去年的48.03分稍降，繼續低於世界衞生組織相關精神健康指數所顯示的52分合格水平，同時亦是自2018年起，連續5年精神健康指數平均分不合符世衞的合格水平。

「2022精神健康月」籌備委員會連續11年舉行「全港精神健康指數調查」，是次委託了第三方市場研究公司協助調查，在今年8月5日至9月2日期間，成功以電話訪問1,004名15歲或以上市民。調查又發現，有33.5%受訪者認為工作對其精神健康有非常大負面或頗大負面的影響；其次為27.7%的個人前途及26.9%的財政狀況。另外，認為受學業、疫情、居住環境和子女影響精神健康的受訪者，亦分別佔22.6%、21.7%、20.3%和 19.1%。

機構建議政府及有關當局應盡快檢視相關策略，並多管齊下加強各項措施和服務，以改善市民的精神健康，包括推廣更多精神健康活動，或考慮增加在職人士的支援和照顧者服務等，令生活逐步恢復正常。