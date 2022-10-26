QS首公布可持續大學排名　港大亞洲第二　惟全球20甲不入

本港大學於環境及社會可持續方面落後於海外大學，國際高等教育評級機構Quacquarelli Symonds（QS）今日(26日)首次公布2023年可持續世界大學排名，於評核的全球1,300間合資格高等學府中，700間獲得排名，其中首20個排名以歐美大學為主，美國的加州大學柏克萊分校排榜首；緊接的為加拿大的多倫多大學、卑詩大學，而亞洲最高排名的是東京大學，於全球排名得第7。

本港大學則世界20甲不入，香港大學雖於亞洲排名第2，但於全球排名中僅得第34名，而亞洲排名第3的香港理工大學於全球排名中得第82名。QS表示，本港的大學於性別平權與減少不平等方面均表現出色，例如港大於性別平權的表現為全亞洲最高，而港大的研究、教育於亞洲可持續大學排名第三、第四，顯示其研究對可持續發展帶來重大影響，亦能教導學生理解並行動改善環境問題。

而港大、理大於知識交流方面較遜色，全球排名469、501起，而於改善生活質素研究的排名亦較後，分別得160、210名。QS指出首次公布可持續方面的表現，令公眾了解大學如何協助處理世界上最迫切的環境與社會問題，例如終結貧窮、可負擔的潔淨能源、保育海陸生態等，而是次評級由50名由數百間大學、數千學生等人組成的學術顧問委員會研究。