空運金屬碗及燈飾藏2000萬元毒品　海關拘兩男包括14歲少年

海關連破兩毒案！海關機場科人員前日(24日)根據風險評估原則，揀選及查驗一批由荷蘭到港、報稱載有5箱金屬碗的空運貨物，經X光檢查後，發現影像有可疑，懷疑當中藏有違禁品。關員開箱檢視該批共1,500個金屬碗，察覺當中分為兩款，它們重量不一，較重的一款碗邊有燒焊痕迹，其碗底除了X光影像有異，亦未有如同較輕的金屬碗般印有中文字。關員果斷將金屬碗破開調查，揭發較重的碗內藏有懷疑氯胺酮（俗稱K仔），最終在750個「毒碗」內，起出約30公斤、市值近1,800萬港元的毒品，並以涉嫌「販運危險藥物」拘捕一名到貨運站提貨的36歲本地男子。

海關毒品調查科高級調查主任劉偉倫，被捕男子報稱倉務員，初步調查相信，他是受委託到來提取貨物，目前已因上述罪名被落案起訴，案件明日(27日)在西九龍法院提堂。劉指出，毒販企圖將毒品混入正當商品，以增加執法人員的偵查難度，但海關會使用風險管理及精準儀器，再配合專業檢查「把關」，即使販毒集團花盡心思、不惜工本嘗試蒙混過關，一樣難逃法眼。

另外，機場科人員同日抽驗一批由老撾入口、報稱為家居擺設的貨物，在當中兩件燈飾及一個金屬部件內，發現約3公斤懷疑冰毒，估計價值約180萬港元。海關毒品調查科接手處理，昨日(25日)在旺角展開監控遞送行動，拘捕一名前來取件的14歲少年。毒品調查科高級調查主任吳子傑指出，被捕人士為一名中三學生，相信他未有收取任何報酬，他亦被控告「販運危險藥物」罪名，案件明日同樣在西九龍法院提堂。