今年錄11宗阿米巴痢疾感染個案　2020年曾錄死亡案例

本港近年受到各種傳染病纏繞，除新冠疫情未止，深水埗爆出類鼻疽個案外，在淡水河溪或氯氣含量不足的游泳池池水出現的阿米巴變形蟲，亦可導致阿米巴痢疾、角膜炎及腦膜腦炎等疾病，嚴重者可以死亡。而阿米巴痢疾為法定須呈報的傳染病，政府統計過去10年共有89宗相關個案，更有一宗死亡案例。而今年截至10月初有11宗，超越去年全年數字。

近年愈來愈多市民到郊外溯溪，有人甚至直接飲用山水，令人憂慮會否有市民因而受到阿米巴變形蟲感染。有議員今日(26日)在立法會向醫務衞生局局長提出書面質詢，要求政府提供阿米巴變形蟲引致的疾病及相關數字，以及有何預防方案。

醫務衞生局回覆指，過去10年，衞生防護中心共錄得89宗阿米巴痢疾個案(包括67宗本地個案)，當中涉及一宗在2020年年初發生的死亡個案，該名患者在2019年年底有外遊紀錄，中心沒有備存當中涉及接觸溪水或飲用山水而導致的個案數目。今年截至10月12日有11宗相關個案，超越去年全年的9宗。

阿米巴變形蟲為一種單細胞生物，現時已發現超過2,000不同品種，不同品種的阿米巴變形蟲可引致不同疾病，包括阿米巴痢疾、角膜炎及腦膜腦炎等，阿米巴痢疾為法定須呈報的傳染病，由一種名為溶組織內阿米巴的原生動物寄生蟲引起的腸道感染，主要經糞口途徑傳播，包括進食和飲用受污染的食物或水，較常見於發展中國家及衞生欠佳的熱帶地區。阿米巴感染可引致發燒、嚴重腹瀉、大便出血、疲倦和體重下降，甚至經血液入肝，令肝出現膿疱，若不及時治療，死亡率高達４成。