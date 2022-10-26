74廈納強檢　涉荔景及上水紀律部隊宿舍　理大學生宿舍亦上榜

再增74個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(26日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該74個地方的人士，須於明日至後日(27日至28日)期間進行病毒檢測。另外，政府明日會在薄扶林華富(二)邨、置富花園、赤柱馬坑邨及青龍頭豪景花園重開臨時流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.半山區干德道64A號宜安閣

2.半山區干德道70號僑星閣

3.半山區干德道66號健園

4.半山區干德道68號華星閣

5.薄扶林置富花園富仁苑

6.沙田博康邨博達樓低座及高座

涉及多宗病例的地點如下：

1.薄扶林華富二邨華生樓

2.牛頭角牛頭角上邨常盛樓

3.大圍雲疊花園6座

4.上水上水紀律部隊宿舍B座

5.馬鞍山迎濤灣1座

6.藍田滙景花園17座

7.鴨脷洲海怡半島怡滿閣

8.柴灣富欣花園6座

9.天水圍天頌苑頌海閣

10.屯門兆麟苑寶麟閣

11.紅磡黃埔花園銀竹苑8座

12.大埔新興花園康信閣

13.天水圍天富苑俊富閣

14.柴灣環翠邨喜翠樓

15.荃灣荃景圍202號家興大廈A座

16.大埔大埔太和路15號太和中心1座

17.馬鞍山嵐岸1座

18.元朗朗城滙3座

19.鰂魚涌康蕙花園2座

20.青衣海欣花園2座

21.葵涌荔景紀律部隊宿舍3座

22.長沙灣昇悅居6座

23.土瓜灣翔龍灣3座

24.屯門友愛邨愛禮樓1座

25.北角賽西湖大廈6座

26.屯門恒順園8座

27.紅磡香港理工大學學生宿舍賽馬會樓

28.北角雲景道46號萬德閣B座

29.何文田俊民苑文愛閣

30.荃灣豪景花園林景閣

31.香港仔香港仔中心港泰閣

32.鰂魚涌太古城彩天閣

33.馬鞍山迎海．星灣御17座

34.青衣美景花園11座

35.薄扶林置富花園富嘉苑

36.薄扶林置富花園富俊苑

37.大埔大埔廣場宜德閣

38.黃大仙豪苑2座

39.大埔宏福苑宏泰閣

40.茶果嶺麗港城6座

41.大圍恒峰花園3座

42.九龍灣麗晶花園4座

43.沙田濱景花園4座

44.藍田滙景花園16座

45.沙田嘉徑苑嘉愛閣

46.荃灣麗城花園2期3座

47.荔枝角曼克頓山3座

48.銅鑼灣布思道11號年達園

49.跑馬地樂陶苑A座

50.西營盤薄扶林道22至32號恒輝大廈

51.香港仔香港仔中心觀潮閣

52.紅磡福年新樓B座

53.北角和富中心4座

54.赤柱馬坑邨駿馬樓

55.將軍澳清水灣半島3座

56.將軍澳和明苑和暢閣

57.上水上水名都柏林閣

58.粉嶺粉嶺中心D座

59.屯門景峰豪庭2座

60.大角咀君滙港1座

61.沙田御龍山1座

62.黃大仙翠竹花園13座

63.屯門美樂花園8座

64.牛頭角樂華北邨勤華樓

65.鰂魚涌太古城金楓閣

66.屯門卓爾居6座

67.屯門悅湖山莊11座

68.天水圍嘉湖山莊景湖居6座