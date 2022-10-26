遭警方國安處拘捕　包括光城者及Black Bloc小隊等7人　准保釋候查

警務處國家安全處於本周一(24日)及昨日(25日)拘捕4男3女，據了解分別為「光城者」、「BlackBloc小隊」及詐騙團夥成員，7人被扣留調查後，至今晚(26日)8時許獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。

本周一晚上，警方於元朗區拘捕一名姓張(22歲)本地男子，涉嫌干犯《香港國安法》第24條「參與實施恐怖活動」、「縱火」、「串謀縱火」、「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱洗黑錢）。據悉，該疑犯是本土極端團夥「光城者」的成員。

另調查顯示，該名姓張疑犯曾以本土極端團夥「BlackBloc小隊」的身份，於2021年5月28日，參與燒毀荃灣沙咀道的政府檢測站；並於今年初與另一名姓丁(20歲)男子及一名姓姚(52歲)女子的「BlackBloc小隊」成員燒毀政府檢測站。該兩名成員涉嫌「串謀縱火」，先後於本周一晚及昨晨，分別在北角及九龍城被捕。

此外，姓張疑犯亦同為一詐騙集團成員，涉嫌與另外兩男兩女(36至43歲)，透過中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」 串謀詐騙銀行，成功申請470萬港元貸款。該兩男兩女涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪在今日早上被捕。同時，警方根據法庭手令，搜查上述人士及公司的處所，檢取一批涉嫌與案有關物品，包括電子器材、電腦及銀行文件等，並凍結相關疑犯及公司共約80萬港元的資料。