醫管局屯門洗衣房職員疑擅購除銹劑　被揭發後倒落坑渠圖毀屍滅迹

醫院管理局醜聞一單接一單，繼東網揭發位於薄扶林的瑪麗醫院有外籍醫生擅自處方大量嗎啡私用涉嫌濫藥後，再有自稱於醫管局工作的市民向東網爆料，稱轄屬於醫管局的新界西屯門蝴蝶灣洗衣房有兩名職員疑私自購買一批含強烈化學成分的「除銹劑」，事件被揭發後有人將該批「除銹劑」倒入坑渠企圖毀屍滅迹，做法可能污染周邊水源。醫管局回覆東網承認收到相關投訴，正展開調查，涉事兩名職員暫時休假。

報料人指，相關洗衣房於今年3月有人疑私自購買另一批「除銹劑」，但由於醫管局高層剛新上任，可能會到洗衣房巡視，有人憂慮東窗事發，故於今年8至9月擅自於洗衣房內的明渠傾倒相關「除銹劑」，期間更涉嫌強迫外判員工陪同傾倒；而該明渠流通大海，可能污染附近水源。報料人又稱，醫管局近日知悉事件後，有人懷疑「夾口供」，更自行掏腰包購買原本合乎規格的「除銹劑」，企圖瞞天過海。

醫管局回覆東網查詢指，屯門醫院早前接獲一名蝴蝶灣洗衣房員工投訴，報稱一批儲存在該處的化學品起漬劑的庫存記錄有異，懷疑有員工曾不當處理該批起漬劑及其他化學物品。該院接獲投訴後展開調查，調查範圍包括該批起漬劑庫存記錄有異的原因、是否有員工曾不當處理有關化學品，以及處理過程中是否合乎相關法例的要求。另外，醫管局總辦事處亦已接獲報告，會聯同屯門醫院進行調查，亦會派員到蝴蝶灣洗衣房視察，確保洗衣房處理及儲存化學品的程序，合乎相關法例的要求。醫管局稱，涉及事件的兩名員工已暫時休假，蝴蝶灣洗衣房的服務未有受影響，而屯門醫院亦已向相關執法及政府部門報告事件，會配合執法部門的調查工作。醫管局強調，其有嚴謹指引監管化學品的儲存、處理及銷毀程序，員工亦需接受相關訓練。醫管局亦有安排定期盤點化學品的庫存，確保合乎相關法例的要求。調查過程中，若發現有員工涉及不當行為，醫管局會按照既定程序嚴肅跟進。