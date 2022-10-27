體育融滲生命教育元素 　教大泳池新意義

「拍艇三下，示意求救，趕快去救人！」眼見同學「遇險」，另一組同學不敢怠慢，急忙撐起獨木舟，前往「救援」。這個氣氛略帶緊張，望學生能在實戰中學懂求生的課堂，是教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德今年的新嘗試。透過戶外體驗式學習，雷雄德希望將生命教育融滲於體育課中，令同學可藉此反思生命的意義。

雷雄德指出，遇溺是全球意外死亡的第3大風險，單在2012至2016年間，本港的遇溺死亡人數已近200人，加上不少家長較為著重子女的學業成績，未必人人願意投放時間資源讓子女習泳。他引述本地一項調查估計，全港懂得游泳的學生人數不足一半，情況有欠理想。他說，教大校園備有完善的體育設施，冀同學加以善用。他希望透過泳池營造一個風險可控的環境，訓練學生解難及求生技能。除了獨木舟，雷雄德正構思利用泳池推廣水中健體，並計劃添置多塊立划板，提供更多元化的水上運動讓學生參加。

其中一位參與「救援」活動的學生是運動科學及教練榮譽理學士課程一年級生李欣彤。雖然她與隊友贏得世界拯溺錦標賽2022女子青年組拋繩救生賽冠軍，但仍選修相關科目，希望「學懂不同的求生技能，可隨時幫助他人。」班上亦有不諳泳術的學生，包括幼稚園教師李嘉敏，亦是健康教育榮譽學士課程兼讀制一年級生，她相信學懂這些專業技能，有助日後教學發展。