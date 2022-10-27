馬路惡搞男童疑再現旺角玩命　站十字路口「指揮交通」

馬路惡搞男童疑又再出現！本周二(25日)下午，有駕駛人士駛經鑽石山龍翔道近南蓮園池的一個草叢堆中時，車Cam拍下一名男童突雙手舉起並一腳踏出公路，再迅速退回草堆旁的雙黃線，行徑如同惡作劇般，嚇得司機立即響按示警。

昨日(26日)再有網民貼出一條長約11秒的短片，惟未有標明拍攝日期及時間，片中「男主角」身形與當日在龍翔道惡搞的男童相似，開始見一名戴上口罩，身穿藍色短袖T恤、黑色長褲及白色運動鞋男童，站在旺角彌敦道與界限街交界路中黃格仔上，雙手不停擺動，似在模仿指揮交通，期間，他左及右邊均有巴士駛過，險象環生；男童其後急步跑回行人路，片段亦到此完結。

拍片網民將短片上載社交網並貼文指，「懷疑係早前彈出黎(嚟)個(嗰)個男童」、另有網民回貼指，「係咪近日都係黃大仙出沒果(嗰)位」、「痴(黐)線㗎？」、「火影忍者」、「佢似指揮緊交通」、「好似找數咁款」、「生命無take two」。早前亦有網民指該男童原來是「慣犯」，「上次佢喺筲箕灣道行車線行正中間」；另有不少留言斥責該男童行為危險，直言「想自殺？」有人則懷疑是為了拍攝某類挑戰的網絡短片，亦有人懷疑男童有嚴重智力問題。