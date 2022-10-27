12.5%港人有地中海貧血基因　家計會下月辦講座倡夫婦孕前驗血

本港大約每8人之中便有1人是地中海貧血基因攜帶者，他們一般沒有病徵及不需要接受治療，但可以靠驗血檢測出來。假如父母雙方均帶有同一類別之地貧基因，媽媽每次懷孕，誕下的嬰兒便有25%機會為重型地貧患者，需要終生定期接受輸血和藥物治療。香港家庭計劃指導會與團體於下月11日合作舉辦免費懷孕前準備講座，教育公眾認識地中海貧血。

地中海貧血患者血液中紅血球的珠蛋白鏈製造減少，不能有效地製造紅血球。由於地貧屬於遺傳性的貧血病，計劃懷孕的夫婦應做好相關準備。是次講座由家計會與地中海貧血兒童基金合辦，邀請了香港兒童醫院兒童及青少年科副顧問醫生周天蕙，以及東區尤德夫人那打素醫院婦產科顧問醫生陳連偉擔任講者，旨在令大眾對地中海貧血的認識增加，明白在懷孕前接受地中海貧血檢查的重要。

是次講座於下月11日晚上6時30分至8時，在灣仔軒尼詩道130號修頓中心9樓家計會李福和夫人演講廳舉行，當晚6時15分開始入座，費用全免。現場名額40人，講座同時會於網上同步直播，參與網上直播人數則不限。查詢及報名可致電2919 7793，辦公時間為星期一至五上午9時至晚上8時 星期六上午9時至下午1時。