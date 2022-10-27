疫苗通行證趕客　酒吧旅遊業大吐苦水

酒吧、旅遊業界認為，延長疫苗通行證生效期至明年中有弊無益，香港酒吧業協會主席錢雋永說，顧客進入酒吧有「三部曲」，掃安心出行、被掃針紙及出示快測證明，過程繁複嚇窒人；而快測證明容易造假，「一個證明擦個名可以十個人用」，應該取消，酒吧難以核對疫苗通行證是否本人使用，客人若被發現造假，不應懲罰酒吧東主。

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁則稱，自5月底容許酒吧復業後，當局對他們的防疫要求一向較高，降低顧客光顧意欲，損害業界生意。他亦提到，本港新冠疫苗接種率，兩針已逾90%、3針已逾80%，是時候適度放寬要求，方便海外、內地來港的旅客。

但梁立仁說，港人大多已適應疫苗通行證要求，反而希望當局維持通行證要求下，放寬其他防疫措施，包括酒吧營業時間、入座與舞台人數上限等。他指當局於防疫方面的法例已立很多（599F至599L章），不少措施已過時，需取代。

旅遊業議會總幹事楊淑芬坦言，疫苗通行證阻礙旅客來港意欲，尤其海外沒有相關要求的地方；重點是當局需進一步取消3天醫學監察至「0+0」，才會令悠閒遊客來港。業界早前建議旅行團「團進團出」下免檢疫訴求，楊淑芬說，當局有向他們進一步了解建議細節，期望當局正面回應。