東方日報A1：借機延長疫苗通　谷針谷到明年中

抗疫無了期，經濟墜深淵！醫務衞生局昨日向立法會提交《2022年預防及控制疾病（疫苗通行證）（修訂）規例》，趁機將《修訂規例》的「第599L章」即疫苗通行證有效期延長了6個月，由原定今年12月31日午夜到期，延至2023年6月30日午夜，即全港市民要繼續谷針及使用疫苗通行證至明年中。議員及醫療界人士對延長令意見不一，但均指現有疫苗通行證的適用範圍太廣，不利各行業及市民生活復常，促政府自第599章中剔除部分市民須戴口罩出席的處所，如街市、圖書館等，讓相關場所運作復常，市民生活亦減少桎梏。

按照現行防疫規例，疫苗通行證適用範圍極廣，市民出行、購物、用餐，甚至健身、運動、娛樂休閒等均須使用。議員江玉歡坦言，對有效期忽然延長半年有保留，因為疫苗通行證對本港經濟及市民生活均有影響，不利香港復常，且疫苗通行證在抗疫工作上的佔比又很高，政府應向市民解釋一舉延長半年的原因，及會否因應疫情變化，而調整原定還有使用多8個月的計劃。

江玉歡又指，599L章並不是今次免針紙的爭拗，政府藉着免針紙爭拗的修例，而延長疫苗通行證有效期半年，令不少市民都感到意外，也不符市民希望生活盡快復常的要求。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則指，延長疫苗通行證有效期半年是「穩陣」做法，但建議政府繼續香港邁向復常的步伐，檢討疫苗通行證的適用範圍，例如在圖書館等不會除口罩的場所，可以不再實施通行證，減少對市民生活的影響。

至於有不少持免針紙人士進入疫苗通行證的指定場所，何建議政府可要求這批市民出示快測無染疫證明，因為相比已打針的市民，持有免針紙人士傳播病毒風險較高，入場前出示無染疫證明亦屬「合情合理」。

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