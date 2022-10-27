旅遊業未走出困局　姚柏良倡政府容許「團進團出」入境遊

疫情以來旅遊業大受打擊，政府防疫無止境，復常之路無期，更令業界雪上加霜，康泰旅行社傳將於下周面臨清盤，多間分店亦暫停營業。旅遊界立法會議員姚柏良今(27日)在電台節目表示，政府早前已放寬入境檢疫至「0+3」，但對旅客來港觀光的吸引力不大，即使旅行社能復辦出境遊，但經旅行社報團的旅客比例仍然較低。

姚柏良又稱，就算政府即時放寬入境檢疫至「0+0」，業界也需時恢復，加上保就業計劃結束，業界普遍未走出困局，不排除有更多旅行社因為資金流和人手等出現問題，而要關閉門市。他期望政府考慮以「團進團出」方式，容許持有黃碼入境旅客，在獨立餐飲處所用膳，以及在導遊帶領下進入主題樂園和博物館等。

另外，對於康泰旅行社多間分店暫停營業，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日電台節目表示，正了解事件，他同時稱，旅遊業受疫情打擊，過去二至三年是寒冬，政府對業界援助38億元，只是支援性質，未能維持業界運作，當局有措施推動本地遊，期望讓業界維持經營。