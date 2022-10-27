文學雙年獎新詩組「從缺」　楊潤雄：非每年都有得獎作品

近日公布得獎結果的「香港中文文學雙年獎」，新詩組別從缺了「雙年獎」和「推薦獎」，近日被揭有獲選作品被當局取消資格。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(27日)在電台節目上表示，康文署舉辦的活動或推廣書本，須符合法例和社會道德標準，也要達到一定文學水準。他又解釋，「文學雙年獎」組別非每年都有得獎作品，最終決定在康文署上，若無符合要求的作品，就會從缺獎項。

對於是否在評審選出詩作後，才被康文署撤銷獲獎資格，楊認為公開討論並不公平，因為當中涉及作品內容和評審看法。而據悉原本獲選作品已被下架，他強調康文署有既定原則管理館藏，例如考慮書本合法性、對讀者影響等。他亦不個別評論下架原因是否涉及國家安全的因素，但籲業界不用過分擔心。至於有3套台灣電影拒應電影報刊辦要求刪減情節，最後取消在港「熊貓國際電影節」和「亞洲電影節」放映，他指本港有電影報刊審查制度，業界清楚其標準，刪減情節的決定取決於片商。

另外，新一份《施政報告》提到資助本地電視台與內地或亞洲團隊，合作製作綜藝電視節目，楊潤雄表示考慮資助製作節目在串流平台上播放，也考慮資助電影工作者伙拍亞洲從業員合作拍戲，相信可加強業界交流，亦有助將把電影推向亞洲市場。至於「流行文化節」方面，由於明年是張國榮和梅艷芳逝世20周年，當局構思主題活動方面，會包含由年輕歌手重唱歌曲、舉辦展覽和研討會等要素。而近期內地節目帶動觀眾聽香港舊歌，期望可再活化香港以往的流行文化。