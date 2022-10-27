小學校長認為全日面授條件可取　全日制有助學生社群發展

12月初起，小學若有70%或以上學生已打2針滿14日，可申請恢復全日制。

教育局早前宣布放寬小學全日面授的條件，12月起70%或以上學生已打2針滿14日，可申請恢復全日制。新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林今日(27日)在電台節目上表示，普遍而言，學界及家長均認為做法可取，大部分學校已達到要求，例如其小學的學生2針接種率已達90%，3針也逾40%，不過因為不排除個別家長希望維持半日制，方便安排時間，或擔心學校午膳會增加子女確診風險，因此要先徵詢家長教師會和法團校董會意見。

朱偉林續指，倘若學校恢復全日制，需處理不少行政工作，譬如時間表，即使學校已準備全日制及半日制的時間表，惟「兩年都無行過全日制，學校有機會要做個檢視。」另外，半日制下學校一般比較著重中英數科，其他科目時間一來會縮減，甚至安排網上授課。全日制下學校則需重新調節教學課程，可還原時間表，上午上主科，下午是其他科目。

他又提到，網課可提升學生自主學習，但全日制課程有助學生發展社交能力；在學科照顧方面，全日制也比半日制好。朱呼籲學校多與家長溝通，講解全日制的優點。至於課外活動方面，現時通常安排在午膳後舉行，教練也等定好活動時間，故學校回復全日制，要再商討及處理有關事宜。另需安排午膳的場地設置及隔板，及聯絡供應商。