大蠔灣擬建符國際賽極限運動場　其他場館定位設不同難度

新一份《施政報告》提及推廣受青年人歡迎的「城市運動」項目，如三人籃球、運動攀登及滑板等，據悉，隨着東涌新市鎮陸續落成及未來擴展，區內人口增加，尤其是年輕人口，當局計劃在大蠔灣對出的填海區，擬建一個全港最大規模的單車公園暨極限運動場，集滑板及BMX單車等運動項目的場地，並會視乎場館土地面積，再決定進一步提升為國際比賽場地。

土木工程拓展署的文件顯示，東涌新市鎮擴展計劃已預留土地作體育、康樂及社區用途，當中包括建議的東涌東休憩用地計劃。當建議的休憩用地總面積約25公頃，分布在東涌東擴展區內不同位置，現時在東涌東擴展區分區計劃大綱圖劃作「休憩用地」及「政府、機構或社區」用途。整個休憩用地規劃倡導生態與發展共融，為不同年齡及興趣的市民提供多元化的戶外空間。建議主題區可劃分為多個不同的部分，其中就包括單車公園暨極限運動場。

現時本港不少地區都設有極限運動場，如香港單車館公園、荔枝角公園、安福街遊樂場、安樂門街遊樂場及蒲崗村道公園等，惟場館規模較細，難以再加建其他設施，消息指，當局早擬在東涌東規劃極限運動場，除了是可供使用的土地面積較大，也與東涌屬於新市鎮，年輕人口較多有關，而近年國際體壇興起極限運動，正適合年輕人喜歡挑戰及刺激的運動。新增的運動場可以提供滑板及BMX單車等已入選奧運或青奧等項目，提供不同難度的設施，適合初學者，或高階的運動員。

消息指，未來擬建的單車公園暨極限運動場能否成國際比賽場地，要視乎土地面積是否足夠，因為要有觀眾席、裁判室及藥檢室等設施配合，至於現有的其他極限運動場，未來定位上可能會有「分工」，提供不同難度的設施，令選手可以適應不同的場地。