公院專科排得耐 私院費用高昂 議員指基層如等死

公立醫院醫護人手短缺，導致各項服務都受影響。立法會今(27日)通過縮短公立醫院專科門診輪候時間議員議案，議員陳克勤發言時指專科門診輪候時間長全世界都知道，輪候時間長市民就會去私家醫院，但對基層而言，去私家醫院並不是選項，難以負擔昂貴的費用，實際就是「等死」、被疾病折磨，形容如同劏房、籠屋等不能接受。

陳克勤指專科輪候時間長的問題，在議會討論一年又一年都未解決，建議公私營協作要擴大到專科門診，紓緩公營醫療輪候時間。他續稱，私家醫院的地價都是優惠價錢批准，很多私家醫院都享受稅務優惠，強調對於長期「水深火熱」的公營醫院，私家醫院不能「食花生」；另一議員陳恒鑌指政府「怕」公私營醫院協作，「怕太好景」令私家醫院搶人，但其實應該改善公營醫院以及醫管局文化，以留住醫護人手。

飲食界議員張宇人要求政府容許在特別註冊名單院校中的醫護教員一同來港，因為無理由「徒弟」可以來港執業，但「師傅」卻不能來港。他指近年醫護界出現的離職潮致醫療人手更為短缺，即使每年有數名百醫科畢業生亦只是「杯水車薪」，認為輸入專科醫生和護士才是紓緩醫療壓力，促請政府「拆牆鬆綁」。

面對議員的批評，醫務衞生局局長盧寵茂承認公立醫院欠缺醫生，但指政府做了很多工作，例如增加醫學生名額，但稱醫生要13年培訓，遠水救不了近火，並指會考慮合資格醫護需服務公立醫院一段時間。此外，他發言時又反駁指本港醫療在全球有很高的地位，指有兩所名列前茅的醫學院，認為議員在提出意見的時侯若要比較其他國家，不應提出拿個別數字，從而「妄自菲薄」。