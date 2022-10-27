政Whats噏：高談香港流行文化　楊潤雄唔認得時下歌手

文化係一個動態槪念，從來都唔會停留於某個時空。就《施政報告》提及舉辦「流行文化節」，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早(27日)出席電台節目，指當局正構思相關主題活動，鑑於明年係張國榮同梅艷芳逝世20周年，打算搵年輕歌手重新演繹金曲、辦展覽等。之但係，一講到時下嘅年輕歌手，楊就好坦白咁話「唔認得人」！

楊潤雄心目中嘅香港流行文化，似乎仍停留喺廿幾年前張國榮同梅艷芳嘅時代，咁就難免同時下嘅流行文化有「代溝」啦！睇嚟呢條「溝」仲係一條「鴻溝」，距離闊到依家啲歌手究竟係乜嘢面貌都唔清楚，梗係「唔認得人」啦。雖則話唔認得，但早前相當哄動，涉及嚴重舞台意外嘅男團MIRROR，楊還可以噏得出，指佢哋好受年輕人歡迎，高興佢哋近日復工，至於演唱會屏幕墜落事故嘅調查結果，楊話會盡快公布。

講番香港流行文化過去嘅流金歲月，楊話近期內地節目亦有帶動觀眾聆聽香港舊歌，認為昔日香港流行文化可以再活化。其實上個禮拜，楊喺一個記者會中曾指出，本港上世紀八九十年代嘅歌影視文化影響深遠，喺亞洲地區具重要影響力，故此首次「流行文化節」要將香港嘅光輝時代再次展現喺大家眼前咁話。