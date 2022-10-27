利用集運公司販毒案　貨主三度進口貨物終斷正　海關拘三人

香港海關由今年7月底至10月，在赤鱲角香港國際機場偵破多宗販毒案，在美國及泰國抵港的貨品當中，合共檢獲約29公斤「冰」毒及約12公斤大麻花，市值約2千萬港元。海關經追查，發現有同一貨主先後3次利用本地集運公司，入口大批懷疑「冰」毒，其中部分毒品更被轉口至外地。

其中在今年10月3日，海關機場科人員檢查5箱由美國抵港、分別報稱為打印機及結他調音器的貨物，發現其X光影像有可疑。關員遂拆開貨物檢查，發現打印機的蓋板未能關上，僅由膠紙綑綁，狀甚可疑，而報稱為結打調音器的貨物實際為普通喇叭，其重量亦有異常。海關最終在該5箱貨物內，檢獲約12公斤「冰」毒。

海關經監控貨物遞送，於10月8日拘捕3名介乎40及41歲涉案男子，據悉3人為朋友關係，分別報稱貨車司機、物流公司東主及貿易公司經理，相信他們負責安排入口上述其中一箱內藏3公斤「冰」毒的貨物。海關指，該批貨物原定送往本地一間集運公司，該公司其後向海關提供線索，指同一貨主於9月中及10月10日，亦安排由美國入口同類型貨物。

海關隨即展開跟進調查，發現在9月中抵港的貨物已被轉口至澳洲，隨即與當地執法機關取得聯繫，當地其後成功在該批打印機中搜出約1公斤「冰」毒。與此同時，海關亦截獲10月10日抵港的貨物，並在1個打印機及1個喇叭內，搜出共4公斤冰毒。海關強調將繼續採用風險管理原則挑選貨物檢驗，並透過高端儀器檢查，以及與海外執法機關互相通報，精準打擊販毒集團。