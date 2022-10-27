指證黎智英欺詐後　壹傳媒前營運總裁周達權將再於國安案作供

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，因隱瞞業主香港科技園公司，違反租契使用將軍澳工業邨地段而被控欺詐，經審訊後於本周二（25日）被裁定罪成候判。案件早前審訊時，前同案被告、壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權以特赦證人身份作供。周今天（27日）於區院提訊，控方指周獲免予起訴的條款，除在欺詐案作供外，亦包括於黎將於高院審訊的國安法案件中作證。法官因此將周案的後續處理押後至明年3月13日、以待高院案件審結後再提訊。

欺詐罪成的黎智英（74歲）和黃偉強（60歲），將於11月24日進行求情及判刑。周達權本為案件被告之一，其後控方將他的案件分拆處理，並在獲有條件免予起訴後、以特赦證人身份出庭作證。控方今天表示，傾向不再就此案控告周。法官就提醒控方，就此方面須考慮案件或會上訴、周可能有需要再出庭，或可考慮將控罪存檔暫擱，但交由雙方商討決定。

控方表示，周獲免予起訴需符合2個條件，包括要在黎等人涉違《港區國安法》的高院案件中作證，故一度申請押後至明年4月13日，待該案審結後再訊。惟法官陳廣池認為周在欺詐案中的角色已完結，應對周作公平處理，質疑周就本案是否需要拖這麼久，認為以同理心來看，對周而言「少一單都係少一單」。法官亦表示周指明白他承受壓力，「人在江湖，身不由己」，並指相信他當時「聞到火羅味」在公司股權事宜中抽身，及擔任控方證人是明智之舉。不過控方在與辯方商討後，仍堅持希望待高院案件審結後才再處理，法官最終同意押後至明年3月13日再訊，並更改其保釋條款，由20萬港元現金擔保降低至10萬港元，且免除其妻作人事擔保，但仍需遵守不得離港的條件。

在周將須作證的國安法案件，黎智英另涉與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司違反《港區國安法》，串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪。案件將於本年12月1日在高院原訟庭開審。此案其中6名被告，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），早前已表示擬認罪，他們將於11月29日出庭答辯。周雖曾因以涉嫌違反《港區國安法》被捕，但並非此案被告，亦不曾因此案上庭。

案件編號：DCCC 156/2022