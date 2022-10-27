斥電子化大落後　謝偉銓轟政府低智能運作

數字經濟發展是大勢所趨，但本港相關法例落後。立法會今(27日)討論「為數字經濟和電子政務立法」的議員議案，建築界議員謝偉銓直指疫情期間政府「低智能運作」表露無遺，例如「視像會議唔識搞、電子簽署唔識做、公務員在家工作冇電腦」，或者有電腦但未能連結到部門伺服器，不能索取相關資料。他又斥投標程序離譜，部分部門只接受實體標書，有時複雜的招標文件同附加資料要業界帶隻光碟下載，質疑政府沒有做到電子化，更稱現時不少電腦已不讀取光碟。

提出動議的議員簡慧敏指政府推出不同電子化項目，坊間覺得落後，因為政府以部門或項目形式推動，之間的項目沒有連結、不相用，強調多少政策局、部門都好，最終只有一個特區政府，並促請政府制訂與時俱進的法例，盡早就數字經濟和電子政務立法。

保險界議員陳健波批政府電子政務落後，一來需要良好系統供市民使用，另一方面需要市民充分信任，但部分市民需要顧及私隱問題。他指2019年黑暴出現假資訊，安心出行就是好例子，不少人誤導稱有追蹤功能，但時間證明一切。此外，他批評智方便登記數量遠遠不足，青年長期有錯誤資訊誤導，認為重建信心需要時間。但議員陸頌雄指不能讓數字經濟野蠻生長，要避免出現市場無秩序、消費者無保證、勞動者無保障的情況，建議發牌監管網上平台。但謝偉銓對建議發牌監管有保留，認為發牌不一定是最合適的選擇。不過，

創新科技及工業局局長孫東指全港有160萬人登記智方便，為進一步便利市民，3年內政府服務全部採用智方便，亦會協助業界開發更多產品。他指目標是2年後政府服務全面電子化，並會修訂電子交易條例條文。

陸頌雄提出的修正案，旨在為網上平台引入發牌制度、規定網上平台營運者須為平台工作者提供足夠的意外保險及收入保障。議員易志明要求記名點票，修正案經分組點票後，選舉委員會界別出席27人，2票贊成，2票反對，23票棄權；功能界別及地方選區有44位出席，11票贊成，3票反對，29票棄權，故修正案遭否決。至於簡慧敏提出的原議案，則獲得通過。