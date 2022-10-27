扮女人入女廁偷拍　音樂導師還押2周後被判感化

音樂導師於深夜時分戴假髮及穿緊身褲，男扮女裝進入公園女廁，打算偷拍女性如廁，但遭身後的女途人識破。女途人其後向巡警舉報事件。警員甕中捉鱉，敲響女廁廁格門，引該名音樂導師衝出來時將其拘捕。他於2星期前承認遊蕩、窺淫及企圖窺淫共6罪，還押至今日（27日）在東區裁判法院被判處18個月感化令。

案情指，今年3月5日晚上約10時半，1名女途人在堅尼地城卑路乍灣公園，打算到公廁如廁時，發現本案24歲被告封天諾頭戴黑帽、棕色假髮，及下身穿緊身褲，先她一步進入女廁。女途人看穿被告不是女人，害怕如廁時會遭其拍片，於是在公廁外等候。及至翌日凌晨約0時20分，女途人向警員報告事件。警員把被告拘捕後，他招認「我唔應該扮女人偷拍。」其後警員檢查被告的2部手機，發現他除了在該公園女廁內企圖偷拍外，還有4段影片是於案發前一天，在西貢某女廁內偷拍，分別拍攝女性如廁的過程及腿部。

辯方求情指，被告有悔意及為受害事主表示歉意，冀法庭能夠判處感化令，好讓被告外出接受治療。主任裁判官嚴舜儀表示，考慮相關情況後，認同感化令是合適的判刑，能夠支援被告的深層次問題，故就6罪判處被告接受18個月感化令。

案件編號：ESCC 1315/2022