斥推動中港醫療合作陽奉陰違　議員促政府加強國藥港用

香港藥劑業及毒藥管理局近日通過把巴西、中國、南韓及新加坡，加入新藥註冊的指明參考國家名單，以提供向市民更多藥物選擇。但議員鄧家彪認為有關措施並沒有準確落實「國藥港用」，認為新安排有歧視性和差異性，未能有效回應《施政報告》提出促進中港醫療合作的建議，是陽奉陰違，促請港府取消分級制，統一類別。

鄧指在新安排下，政府將中國生產藥物納入第二類別註冊，這使中國需至少獲第一註冊類別的兩個地方認可才能在本港售賣。由於中國屬第二類別註冊，故需要在第一類別註冊國家如歐洲、美國等地成功註冊，才能在本港發行，他認為做法對中國不合理。他指出，受國際地緣政治影響，部分內地藥物可能未能於其他國家註冊，要求管理局統一第一及第二類類別，並推動在公立醫院使用內地藥物。

另一議員陳穎欣亦批評政府做法未完全回應其所屬工會提出「國藥港用」的訴求，更延長了病人的治療時間。她指內地藥物一般較歐美藥物便宜，要求修訂指引，爭取在香港廣泛使用內地藥物。

圖說

鄧促請政府統一安排，取消分級制。