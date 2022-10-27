中大研發磁控螺旋微機械人　無痛損清除中耳炎患者耳管菌膜

中耳炎為常見的小兒感染，會引起中耳積水。惟部分有中耳積水的患者，接受導管置入手術抽出積液後，有機會隨着時間增加，耳朵產生分泌物會形成菌膜阻塞導管，導致反覆感染。中大跨學科研究團隊今日(27日)表示，成功合作開發「磁控螺旋微機械人」，系統結合螺旋形微型機械人、耳道內窺鏡、機械臂輔助磁控單元及導管技術，可幫助清除導管菌膜，並降低治療程序的複雜性。

中大醫學院耳鼻咽喉－頭頸外科學系助理教授張慧子表示，本港5.3%的6至7歲兒童患有中耳積水，當中約32%的患者在超過6個月後患持續性中耳積水，或會影響言語發展。所以，部分患上中耳積水的病人需要接受中耳導管置入手術，醫生會在患者的耳膜中置入導管，抽出積液。為免耳朵分泌物形成细菌菌膜造成阻塞，導致反覆感染，外科醫生需利用機械工具，配合內窺鏡清除菌膜或更換導管。由於耳道狹小曲折，需由具經驗的醫生進行手街，避免患者耳膜和聽小骨受損。「磁控螺旋微機械人」是以機械人破壞菌膜，用它在導管內的刮配合雙氧水，殺死導管中的細菌。

團隊指出，該方法可以為病人進行「無痛、無損」的治療。由於螺旋微機械人的主要成分為石墨烯和氧化鐵，成本也較低廉、物料毒性不高，更是一次性使用。另外，此技術已在人類標本上進行實驗，料10至20分鐘內可成功清除導管上的菌膜，效果理想但仍需做實驗以應用於真人身上。中大前校長沈祖堯更表示，新技術不但將有助清除中耳炎耳管菌膜，更具潛力廣泛應用於其他置於體內，而有可能產生菌膜感染的醫療儀器上。