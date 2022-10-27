醫衞局再廢可疑免針紙　郭卓堅指持紙人士無法上訴再申覆核

醫務衞生局局長盧寵茂廢除2萬張「免針紙」效力，上周五（21日）被高院裁定越權後，政府即快速修例。經行政會議討論並通過修例後，醫務衞生局於昨日（26日）公布已向立法會提交相關規例的修訂，並宣布由涉案7名註冊醫生發出的免針紙，於11月9日起失效。當日入稟高院申請司法覆核挑戰盧局長廢除免針紙權力的「長洲覆核王」郭卓堅，今天（27日）再到高院申請司法覆核，挑戰行會通過修例的決定。郭指因相關決定無上訴機制，使受影響人士無法提出上訴，故要求法庭頒令相關決定不合理及不合法。

申請人是郭卓堅，郭把行政會議召集人葉劉淑儀連同行會各成員列為擬答辯人，醫衞局局長盧寵茂則被列為有利害關係人士。郭於其撰寫的入稟狀指，行政會議修改香港法例第599E章條文（應為599L），授權醫衞局局長可執行及取消持有免針紙人士，可於一定期限內豁免接種新冠疫苗防疫針的資格，並不合理且不合法，因受影響人士無法找到上訴機制提出上訴。郭現要求法庭頒令行會的決定屬無效。

郭卓堅會見傳媒時稱是次覆核「贏嘅機會好微……但唔做點知道唔得吖」，不過其後又稱是次覆核是很有理據，且有信心勝訴。他解釋提出是次訴訟是因有很多持免針紙人士向他訴苦，指自己不適宜打針但又很難拿到免針紙。他又聲稱據其了解，持有涉案2萬免針紙的人士並沒染疫，故質疑該些人士根本並無危害社會。郭早前曾稱今日是要申請司法覆核挑戰整個「疫苗通行證」及「安心出行」政策，但現改為挑戰有關修例的決定，是因多人向他求助，他稱「大丈夫做嘢要對得社會對得良心，唔係話有人碰下你就碌低係度！」郭稱將來亦可再挑戰「疫苗通行證」等政策。郭強調自己是私人拿錢作入稟，並無得益，如成功獲得司法覆核許可，他會申請法援及申請臨時禁制令，要求暫援執行相關政策。郭又指政府就上次司法覆核敗訴不提上訴反而修例，認為「根本就係衰咗啦」。

案件編號：HCAL 1155/2022