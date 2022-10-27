單車節12.18復辦　參賽者需接種3針　符疫苗通「藍碼」要求

香港單車節將在12月18日復辦，公眾最快可在本月29日經網上報名。(高嘉業攝)

闊別4年的單車節終於復辦。旅遊發展局今日(27日)宣布，「香港單車節」將於12月18日舉行，賽事將沿用以往的「三隊三橋」活動路線，途中還跨6區多個地標，包括青馬大橋、汀九橋等。今年賽事共設6項結合休閒活動及專業車手競速組別讓公眾報名參與，名額暫定約3,000人，參賽者需至少接種3劑新冠疫苗，以及符合疫苗通行證的「藍碼」要求，公眾最快可於後日(29日)早上10時起經網上報名。

旅發局稱，6大單車項目主要分為「50公里組」，「30公里組」，男、女子公路繞圈賽，隊際計時賽，總裁慈善及名人單車遊。其中「50公里組」和「30公里組」由尖沙咀出發，途經ICC環球貿易廣場、青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋等多個地標。所有參加人士均需通過單車技術評核，50公里組報名費用為每名650港元；30公里組則為330港元。至於男、女子公路繞圈賽及隊際計時賽，則以繞圈方式在尖沙咀梳士巴利道及紅磡繞道進行，每圈長約3.7公里，報名費用為每名400港元。

旅發局主席彭耀佳稱，今次單車節是第5波疫情以來最大的體育活動，為配合政府防疫要求，所有參賽者需在活動前14日已打齊3針新冠疫苗，以及符合「藍碼」要求。另在活動前48小時內，接受由主辦機構安排的核酸檢測，並取得無染疫結果，比賽當日亦需先自行進行快速檢測，途中將容許選手脫下口罩進行賽事，惟其餘時間則必須佩戴口罩。而因應活動進行，由12月18日凌晨1時起，多區將會實施分階段封路安排，所有封路會在下午4時半前重開。