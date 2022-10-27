今增6062確診　輸入佔375宗　本地各添1宗XBD及BQ.1.1

本港新冠疫情反覆，確診數字有輕微上升，單日個案再度突破6,000宗。衞生署衞生防護中心公布，今日(27日)新增6,062宗確診，包括5,687宗本地個案，以及375宗輸入個案。醫管局呈報多8名患者離世，第5波疫情累計10,145人染疫亡。另在本地個案中，各新增1宗Omicron BQ.1.1及XBD亞系個案，涉及北區1名56歲男子，以及中西區1名88歲女子，兩人均已打3針。

變種病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，發現多13宗XBB、1宗BQ.1.1亞系個案。而BA.2.12.1及BA.4或BA.5個案，衞生署於本月18至24日收到的本地樣本中，BA.2.12.1及BA.4或5亞系，包括懷疑個案的有關樣本，分別佔約0.1%及91.6%。

院舍方面，新增8間院舍出現個案；涉及5間安老院舍及3間殘疾院舍，分別為福榮護老院有限公司、宏光護老有限公司、保良局西營盤護老院暨長者日間護理中心、常安護老中心、景泰寓、彩怡之家(九龍城)有限公司，及香港善導會秦石中途宿舍。上述院舍共有9名院友及2名職員染疫，故有37名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有454間學校呈報共638宗個案，涉及506名學生及132名職員；有4間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周，當中東華三院鶴山學校有多於1班要停課。