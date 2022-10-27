澳門擬計劃未打齊針由粵入境者　核酸通關有效期減至24小時

澳門昨日(26日)出現一宗確診個案，涉及一名66歲女居民，居住的和樂坊宏興大廈被列為紅碼區。衛生局傳染病防控處處長梁亦好今午(27日)在疫情記者會表示，該名患者已列為輸入個案，驗出的病毒為BA.5。她與同住兒子均沒有接種新冠疫苗，且經常往返珠澳兩地，認為會為珠澳兩地帶來風險，因此當局計劃收緊入境防疫措施，由廣東省，包括深圳入境澳門的居民、外僱和長期逗留人士，若未打齊針，核酸通關有效期會縮短至24小時，但5歲以下和持有醫生證明不適合打針者可獲豁免。

梁亦好表示，患者的詳細基因排序仍在進行，目前未知感染源頭，珠澳兩地仍在努力尋找源頭。另外，就該宗確診個案，當局現時共跟進255人，患者聲稱於本月23日曾乘搭1號巴士，惟經當局再次核實，患者並無乘搭巴士；她亦誤報曾到青洲明糧坊的時間等，故當局將再上載更新相關人士的行程，以便跟進有接觸的人士。根據當局的流行病學調查，患者離開口岸前，也沒在口岸附近商店購物或帶貨。當局呼籲曾接觸患者的市民，明日起連續2天進行核酸檢測。

此外，新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，由今晨至下午3時間，紅碼區核酸檢測採樣80人次，合共採樣33,118人次中，10,548人次已有檢測結果，均為無染疫。而紅碼區宏興大廈的15個環境樣本，檢測結果也驗不到新冠病毒。當局提醒，昨日未完成檢測的人今健康碼將轉為黃碼，當局亦會向其發短信提醒；若今日仍未完成核檢，明日健康碼則會轉為紅碼，直核酸結果為無染疫後才能轉回綠碼。因應宏興大廈出現個案，附近兩間院舍暫停訪客探訪至明日(28日)；梁亦好也表示，當局推出短期措施，所有到仁伯爵綜合醫院急診部求診的人，會安排進行檢測。