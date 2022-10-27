車Cam直擊：元朗公路警察電單車撼私家車　交通警重傷送院

元朗發生嚴重交通意外。今午(27日)3時許，兩輛警察電單車沿元朗公路往上水方向行駛，當駛至唐人新村交匯處對開，其中一輛電單車與一輛私家車發生碰撞，鐵騎警當場人仰車翻，另一鐵騎警見狀立即通報上峰。救護車接報趕至，將受傷警員送往屯門醫院搶救。意外原因有待警方調查。

涉事私家車「車Cam」拍下意外一刻，影片見到兩輛警察電單車響住警號急馳，帶頭的電單車沿中線駛至，疑因私家車阻礙其行車，交通警遂扭軚欲越過私家車，懷疑收掣不及撞及私家車尾，電單車繼而反彈到路中，鐵騎警頭盔飛脫於路中打滾，電單車亦翻側撼向分隔石壆，並發出巨響。另一鐵騎警驚見同袍出事，連忙收油減速，將電單車駛至路肩停下。電單車碎片散落一地，涉事私家車也停於避車處，影片到此結束。

姓梁私家車司機在電視台任龍虎舞獅，當時正駕車上班，一直沿慢線行車。當他欲切到中線時，發現有3輛警察電單車從後高速駛至，因此等他們駛過後，才切入中線保持車速行駛。至接近唐人新村交匯處時，他又見兩輛警察電單車駛至，他亦保持在中線行車。豈料，其中一輛電單車撞及其車尾。梁續稱，當時其時速約80公里，警察電單車很快駛至其，估計時速約120公里。電單車翻車後，鐵騎警亦翻滾一段路，其後一直攤在地上沒有郁動過，其他同袍雖有察看其情況，同樣沒有郁動他。