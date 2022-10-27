警長騙互助社兼賭外圍　認罪後被革職　司法覆核被拒受理

加入警隊32年的前警長，在3年間隱瞞自己逾100萬港元的債務，屢次詐騙警察儲蓄互助社（俗稱「遮仔會」）貸款共約45萬港元，更非法投注外圍馬。他於去年承認3項欺詐及1項向收受賭注者投注罪，被判社會服務令。警隊於去年11月決定將他革職，不向他發放任何退休福利。他不服決定，於今年6月底向高院提出司法覆核。原訟庭法官高浩文今天（27日）頒下判詞，拒絕發出司法覆核許可受理案件，並下令前警長須支付訟費。判詞指申請人逾期提出訴訟且無合理解釋，亦無就案件提出任何可爭辯理據。

本案申請人李鴻發（52歲），將香港警務處及公務員事務局列為擬答辯人。據判詞指，申請人去年承認3項欺詐及1項向收受賭注者投注罪，於同年2月9日被法院判處240小時社會服務令。警務處助理處長（人事）因應關定罪，考慮是否作出懲處。助理處長可行使權力，將申請人革職並不發放退休福利。法官指助理處長作決定前，曾邀請申請人可找代表提出抗辯，最終於去年11月通知申請人要將他革職。申請人於同月及今年1月分別向警務處處長及行政長官發信要求推翻決定但均被拒，遂於今年6月27日提出司法覆核申請。

法官指申請人興訟時，已明顯超過提出覆核申請的期限，且沒有就延誤一事作任何解釋。申請人亦沒有提出任何具體的司法覆核理據，法官亦看不到警方作決定時有任何明顯的法律錯誤。法官最終認為案件並無任何合理成功機會，故拒批司法覆核許可。

案件編號：HCAL 542/2022