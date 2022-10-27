政Whats噏：何啟明爆老婆住過劏房　係別墅式1劏7　

公屋輪候時間超過6年，好多基層市民住喺劏房，環境惡劣。但勢估唔到勞工及福利局副局長何啟明，佢嘅屋企人都有住過劏房喎。

政府近年鼓勵年輕人去內地工作，老人家亦可選擇返內地養老。何啟明出席一個網台活動時就解釋香港同內地嘅生活差異，例如醫療習慣比較明顯。一位同場嘅老友記反映話早前因病北上內地做手術，7個月後返港被收回公屋，佢回應時話當局都諗緊若有港人返內地養老，期間萬一要返港都要有落腳嘅地方，睇吓點樣令到雙方面都做得好啲。

跟住何啟明就設想內地養老嘅銀髮族若果返港飲喜酒，過咗時間冇車搭返內地點算好呢？佢話呢方面港人少去探討，但外國好多大城市都有咁嘅情況。佢話太太喺巴黎留學嘅時候選擇住市郊，而往返市中心同市郊嘅鐵路服務只係去到夜晚11點。有次太太去市中心打邊爐，打道回府之時已過咗夜晚11點，喺冇鐵路服務嘅情況下惟有由唐人街行返去，足足行咗兩個鐘先返到市郊，仲話太太嗰輪住喺別墅劏房，1劏7，好似啲村屋劏出嚟嗰啲咁喎。唔係喺香港住劏房，係巴黎郊區嘅別墅劏房，環境肯定好好多喇！