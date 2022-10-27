多68廈納強檢　鑽石山星河明居及銅鑼灣名門上榜

再增68個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(27日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該68個地方的人士，須於明日至後日(28日至29日)期間進行病毒檢測。

政府明日會重開位於赤柱龍德苑及樂富嘉強苑的臨時流動採樣站，位於薄扶林華富(二)邨及置富花園的臨時流動採樣站，則會延長服務日期至後日。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.天水圍嘉湖山莊樂湖居7座

2.沙田愉城苑城榮閣

3.沙田愉城苑城欣閣

4.何文田愛民邨嘉民樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.大埔富善邨善景樓

2.秀茂坪曉麗苑曉和閣

3.薄扶林華富二邨華翠樓

4.長沙灣宇晴軒5座

5.葵涌石籬一邨石寧樓

6.沙田穗禾苑豐逸閣

7.馬鞍山新港城R座

8.鰂魚涌太古城春櫻閣

9.赤柱龍德苑承德閣

10.將軍澳富麗花園2座

11.天水圍慧景軒1座

12.將軍澳富寧花園6座

13.屯門田景路33號兆隆苑

14.元朗朗景臺2座

15.馬鞍山海栢花園2座

16.筲箕灣愛蝶灣3座

17.沙田嘉徑苑嘉善閣

18.觀塘翠屏(北)邨翠柏樓

19.柴灣小西灣邨瑞福樓

20.油塘油麗邨逸麗樓

21.觀塘康寧道41號金橋華廈

22.鰂魚涌南豐新邨3座

23.茶果嶺麗港城9座

24.牛池灣瓊山苑瓊瑛閣

25.鑽石山星河明居E座

26.粉嶺欣盛苑欣耀閣

27.東涌映灣園映濤軒6座

28.長沙灣蘇屋邨櫻桃樓

29.將軍澳都會駅1座

30.牛池灣彩雲二邨玉宇樓

31.灣仔柯布連道2號修頓花園

32.銅鑼灣名門5座

33.荃灣荃景花園9座

34.茶果嶺麗港城36座

35.鰂魚涌康山花園1座

36.屯門悅湖山莊5座

37.東涌逸東一邨漁逸樓

38.馬鞍山富寶花園5座

39.天水圍天盛苑盛謙閣

40.屯門友愛邨愛暉樓1座

41.牛頭角牛頭角下邨貴華樓

42.葵涌和宜合道50至56號葵涌花園

43.旺角運動場道15號京華大廈

44.北角百福花園康福閣

45.九龍城啟朗苑啟洋閣

46.屯門怡峰園2座

47.何文田俊民苑文明閣

48.土瓜灣浙江街27號寶德大廈

49.柴灣杏花邨25座

50.大圍金獅花園金滿閣

51.薄扶林置富花園富業苑

52.橫頭磡嘉強苑嘉匯閣

53.沙田富豪花園翡翠閣

54.粉嶺花都廣場2座

55.元朗朗睛邨青朗樓

56.大角咀維港灣3座

57.藍田滙景花園5座

58.青衣宏福花園2座

59.柴灣富景花園6座

60.屯門翠寧花園2座

61.荃灣海濱花園海雲閣

62.荃灣海濱花園海豐閣

63.筲箕灣耀東邨耀豐樓

64.將軍澳將軍澳中心10座