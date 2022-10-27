政Whats噏：中產同工會夾埋開議辦？　李梓敬：立場改變咗

來自地區直選嘅議員李梓敬，日前聯同有工會背景嘅選委會界別議員林振昇，喺沙田隆亨邨開設聯合地區議辦事處。之不過，兩人所代表嘅界別權益有好大差別，好多人都十分好奇，點解佢哋可以開孖頭議辦呢？李梓敬亦喺社交平台貼文揭曉謎底，坦承自己改變咗立場咁話！

李梓敬話明白有人會覺得佢同林振昇唔夾，事關佢嘅政治立場傾向中產權益；而來自工會嘅林振昇，理所當然企喺勞工界嘅立場。李梓敬話2109年嘅社會運動，令佢深感住屋、貧富懸殊、勞工權益等問題可以話黑暴嘅催化劑。如果基層或勞工權益遭到漠視，導致社會唔穩定，咁就無論係基層、中產、甚至有錢人，大家都輸。自此之後，佢就採取較為全面嘅公共行政理念，認為發展經濟嘅同時，亦需多加關心基層勞工嘅權益。而今年亦有多次機會，喺包括取消強積金對沖、爭取失業救濟金等等嘅議題，同工會嘅成員站在同一陣線，為基層勞工爭取權益。

至於「孖頭議辦」之所以選擇喺大圍，林振昇日前解釋，話自己一直都係「沙田友」，從小就喺區內生活、就學、成長，佢話能夠喺居住40年嘅地區服務，覺得非常榮幸，況且佢所屬嘅工會，最早期嘅服務處正正就位於沙田大圍。