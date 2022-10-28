打破男性主導　中電招募女生做工程　表現獲肯定

女性在眾多職場上已與男性「平分秋色」，惟工程、維修等行業仍以男性佔主導。但情況近年已起變革，中華電力招募了愈來愈多年輕女生力軍，由2020年的11.5%增至今年9月的13.9%，其中3人各有不同學歷及背景，有放棄公務員優差，亦有一級榮譽畢業生「做工程」，她們今年更分別獲獎，即使體力與男工程人員有異，亦能憑着熱誠及抱負克服障礙，證明「巾幗不讓鬚眉」。

33歲的架空天線二級技術員黎芷均，示範用俗稱「Fuse竹」的操作桿，「熄Fuse（熔斷絲）」中斷電源，以便維修架空電纜。其提着的操作桿長逾5米、重3公斤，操作時亦有點吃力，她稱工作時的操作桿會更長更重。黎坦言體力不及男學徒，但她未有放棄，於3年訓練的後期成功爭取機會，獲准自行熄Fuse，令她對工作大為滿足。她10年前畢業後曾政府文員，因工作沉悶而轉職技術行業，及後加人中電做學徒。

在發電廠工作、科大機械工程系一級榮譽畢業的24歲助理工程師葉津沂分享說，體力不足也可智取，例如有一次，同事們打算抽取機器上的潤滑油化驗，卻因罅隙太窄難以提取，她卻找來吸油紙、鐵夾，不費氣力便成功抽取樣本。葉續說，女生於行業亦有「物以干為貴」的優勢，平日粗獷的工程師傅亦會禮貌對待，能擔任協調、溝通的角色。年僅21歲見習技術員林曉晴則笑言，她說話較婉轉，與客戶解釋情況時較順利。