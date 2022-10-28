勞工處下月辦兩場職安健講座　講解長期站立工作相關下肢疾病

勞工處將於下月上旬舉辦兩場職業安全健康講座，分別講解長期站立工作會引發哪些常見下肢疾病及預防方法，以及如何將體能活動融入工作間。兩場講座均以廣東話講授，免費入場，有興趣人士可於網上預先報名，不設即場報名，市民查詢可致電2852 4040。

首場講座「預防下肢勞損及站立工作指引」，於下月3日下午3時30分在尖沙咀梳士巴利道10號香港太空館演講廳舉行，由勞工處職業環境衞生師及職業健康護士介紹常見的下肢疾病，包括足底筋膜炎、下肢靜脈曲張和膝骨關節炎的徵狀、治療及預防下肢勞損的方法。該講座包括示範和練習工作間運動，並簡介勞工處《站立工作和服務櫃檯設計指引》的內容。

另一場「運動有法～健康工作倍輕鬆」講座則於下月10日下午7時15分在銅鑼灣高士威道66號香港中央圖書館演講廳舉行，由勞工處職業健康護士講解恆常運動的重要性及介紹體能活動的概念，藉以鼓勵僱主及僱員建立活躍的生活方式，並將體能活動融入工作間，促進僱員健康，並提升工作效率。該講座包括示範和練習工作間運動及帶氧運動。