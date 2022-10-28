治安不靖　斬人案不絕　人心惶惶

本港踏入下半年，斬人血案頻繁發生，治安不靖導致人心惶惶。其中在6月10日凌晨，一批南亞刀手在中環向一輛七人車猛砍，期間傳出槍聲致3人受傷。

據悉，事件源於兩黑幫販毒，其中一方疑私吞6億元毒品數，另一方因懷恨在心，爆發衝突。至今雖有17名男子被捕，包括15名非華裔人士及兩名本地人，但角色全為「蝦毛」，雖然警方懸紅25萬元，惟槍手仍在逃，幕後主使人亦未落網，相信槍枝已被「處理」。

此外，8月2日下午，一名59歲麻雀館合夥人，在筲箕灣耀興道分區電力站對開「掘頭路」，落車後遭3名蒙面刀手斬傷手及背部。港島總區反黑組跟進案件，相信起因與投資糾紛有關，涉款數千萬元，10日後以涉嫌「串謀意圖傷人」罪，拘捕4名男子（25至63歲），部分人有黑幫背景，疑犯包括操控斬人案的骨幹、刀手及「睇水」人。8月29日，一名持「行街紙」的巴基斯坦男子在油麻地遭數名惡煞追斬，身中多刀死亡，案發至今已有4名印度漢落網，已被控謀殺罪。

9月19日凌晨零時許，元朗一批男子在安寧路38號一酒吧內因飲酒問題爭執，其後演變成血腥劈友事件，造成4名男子受傷，其中一名37歲傷者昏迷。9月21日晚上，港島堅尼地城發生撞車斬人案，一名42歲男子受傷，港島總區反黑組經調查後，拘捕主腦及骨幹成員等共7名男子，相信已瓦解一個有黑幫背景的刀手集團。

另外，本月21日凌晨，本報記者直擊元朗錦田公路迎頭撞車斬人案，跑車上兩名俱27歲男子被多名刀手斬傷胸、肩及手腳，其中一人送院時神志不清。其後，新界北總區反黑組拘捕4名本地男子（25至43歲），並追緝兩名南亞裔男子歸案。