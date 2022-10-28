政Whats噏：中招段崇智視像解畫　鄧家彪駁斥：冇為錯換校徽道歉

中大換校徽風波未因校方「跪低」恢復舊校徽而平息， 反而怒火愈燒愈大。有報道話校長段崇智當日因「中招」帶病上身視像解畫仍招不滿，甚至引述有校董唔多滿意3名身兼校董嘅議員喺中途離席同對傳媒批評校方。有份離席嘅鄧家彪就反駁，話會上對爭取換回舊校徽冇火花，而段崇智亦無為「錯換校徽」致歉。

日前嘅校董會閉門討論換校徽事宜。有報道話聽聞會上有校董撐段校長，仲同議員正面駁火，又話因有校董不點名批評有議員寫文章批評中大時，指校董會司庫係受薪，資料唔準確，因為司庫係義務，而相關議員即刻發火，而3個議員校董不滿校方冇交代改校徽用幾多錢，聽聞有與會者亦唔多滿意，議員未等校方答晒問題就中途離開同向傳媒批評校方。

當日中途離席嘅議員包括張宇人、劉國勳同鄧家彪。鄧今日(28日)喺社交平台貼文反駁，話只係提早10分鐘左右離開，就算多留一會既唔會有新嘅事態發展，亦唔係有新嘅資料，正如到咗今日，校方都未回答校董究竟新校徽嘅實質開支係幾多？再講，據佢觀察，大部分校董都係同意或爭取恢復使用舊校徽，校董之間理應冇乜火花。差距嘅係，對校方嘅問責力度而已。佢又話段崇智的確講咗「唔好意思」，但唔係就「錯換校徽」致歉，只係因確診而未能親身出席而咁講。

佢仲連珠炮發咁提出多項質疑，話中大既係收巨額資助嘅公共機構，亦係國際知名學府，同中大相關嘅持份者好多，而段崇智係收巨額薪酬嘅機構最高行政負責人，點解段確診新冠冇正式而清楚咁對外公布呢？作為公眾人物同公職人員確診新冠並盡快公布係大眾期望同根本規範，點解段同校方冇發聞稿呢？段確診期間係咪依然履行職務呢？究竟段確診嘅日期係幾時呢?最後就祝願段日康復，同埋出解釋。